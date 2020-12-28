Malatya'da aranan 45 kişi yakalandı
28.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:34
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı.
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Aralık tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 45 kişiyi gözaltına aldı.
Bu kişiler yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik