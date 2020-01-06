Malatya'da aranan 39 şüpheli yakalandı
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Malatya'da aranan 39 şüpheli yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.

06.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:12
Malatya'da aranan 39 şüpheli yakalandı

'da çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 2019 5 Ocak 2020 tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 39 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalananlar arasında haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: AA
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