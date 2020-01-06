Malatya'da aranan 39 şüpheli yakalandı
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık 2019 5 Ocak 2020 tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 39 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakalananlar arasında haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.