Malatya'da aranan 39 şüpheli yakalandı

06.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:12

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık 2019 5 Ocak 2020 tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 39 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalananlar arasında haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: AA