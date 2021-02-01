Malatya'da aranan 38 kişi yakalandı
01.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:16
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı.
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-31 Ocak tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 38 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş