Malatya'da aranan 38 kişi yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Aralık tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 38 kişiyi gözaltına aldı.

Bu kişiler yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik