Malatya'da aranan 38 kişi yakalandı
14.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:47
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı.
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Aralık tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 38 kişiyi gözaltına aldı.
Bu kişiler yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik