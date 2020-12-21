Malatya'da aranan 36 kişi yakalandı
21.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:28
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı.
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Aralık tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 36 kişiyi gözaltına aldı.
Bu kişiler yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik