Malatya'da aranan 36 kişi yakalandı
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Malatya'da aranan 36 kişi yakalandı

21.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:28
Malatya'da aranan 36 kişi yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı.

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Aralık tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 36 kişiyi gözaltına aldı.

Bu kişiler yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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