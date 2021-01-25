Malatya'da aranan 32 kişi yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Ocak tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 32 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş