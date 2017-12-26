Malatya'da Aranan 30 Kişi Yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.



Konuyla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis uygulamalarında aranan 30 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 30 kişinin, 18-24 Aralık tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak, adli mercilere teslim edildiği ifade edildi. - MALATYA