Malatya'da aranan 29 kişi yakalandı
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Malatya'da aranan 29 kişi yakalandı

04.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:00
Malatya'da aranan 29 kişi yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Aralık 2020 - 3 Ocak 2021 tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 29 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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