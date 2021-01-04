Malatya'da aranan 29 kişi yakalandı
04.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:00
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Aralık 2020 - 3 Ocak 2021 tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 29 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik