Malatya'da aranan 2 hükümlü yakalandı
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Malatya'da aranan 2 hükümlü yakalandı

06.01.2021 19:21 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:24
Malatya'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Malatya'da haklarında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Malatya'da haklarında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi ile "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişiyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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