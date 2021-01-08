Malatya'da aranan 18 şüpheli yakalandı
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Malatya'da aranan 18 şüpheli yakalandı

08.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:06
Malatya'da aranan 18 şüpheli yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan yakalanan şüphelilerden S.Y'nin 17 farklı suçtan arama kaydı ve kesinleşmiş 22 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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