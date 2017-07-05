Malatya'da Aranan 16 Kişi Yakalandı
Malatya'da, çeşitli suçlardan haklarında mahkemelerce verilmiş hüküm bulunan 16 kişi yakalandı.
Malatya'da, çeşitli suçlardan haklarında mahkemelerce verilmiş hüküm bulunan 16 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında kent merkezinde yapılan asayiş uygulamalarında, haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişiyi gözaltına aldı.
Haklarında daha önce mahkemelerce verilmiş hüküm bulunduğu tespit edilen kişiler, adli mercilere sevk edildi.