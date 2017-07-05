Malatya'da Aranan 16 Kişi Yakalandı

Malatya'da, çeşitli suçlardan haklarında mahkemelerce verilmiş hüküm bulunan 16 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında kent merkezinde yapılan asayiş uygulamalarında, haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişiyi gözaltına aldı.



Haklarında daha önce mahkemelerce verilmiş hüküm bulunduğu tespit edilen kişiler, adli mercilere sevk edildi.