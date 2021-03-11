Malatya'da aranan 128 şüpheli yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 128 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-10 Mart tarihlerinde yapılan asayiş uygulamasında haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 128 şüpheli gözaltını alındı.

Zanlılar, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş