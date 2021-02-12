Malatya'da aranan 12 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Malatya'da aranan 12 şüpheli yakalandı

12.02.2021 18:23 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:26
Malatya'da aranan 12 şüpheli yakalandı

Malatya'da asayiş uygulamasında 4 bin 418 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, aranan 12 şüpheli yakalandı.

Malatya'da asayiş uygulamasında 4 bin 418 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, aranan 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Emniyet müdürlüklerince dün gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 4 bin 418 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, aranan 12 şüpheli yakalandı, 27 yoklama kaçağına işlem yapıldı.

Uygulamada 1241 araç, 215 ticari taksi ve 154 motosiklet denetlendi, 25 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve çalıntı 1 motosiklet yakalandı.

4 ruhsatsız otomatik tüfek ve 17 adet kartuş, 145 adet uyuşturucu hap, 10,27 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Osman Kavala Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Sibel Can Şeyma Subaşı Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Çeşme İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da aranan 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 18:28:32. #1.14#
title