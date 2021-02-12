Malatya'da aranan 12 şüpheli yakalandı

Malatya'da asayiş uygulamasında 4 bin 418 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, aranan 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Emniyet müdürlüklerince dün gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 4 bin 418 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, aranan 12 şüpheli yakalandı, 27 yoklama kaçağına işlem yapıldı.

Uygulamada 1241 araç, 215 ticari taksi ve 154 motosiklet denetlendi, 25 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve çalıntı 1 motosiklet yakalandı.

4 ruhsatsız otomatik tüfek ve 17 adet kartuş, 145 adet uyuşturucu hap, 10,27 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş