Malatya'da aracında 1 kilo 876 gram esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Malatya'da durdurulan bir araçta, 1 kilo 876 gram kubar esrar ele geçirildi.
Malatya'da durdurulan bir araçta, 1 kilo 876 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 1 kilo 876 gram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik