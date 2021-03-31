Malatya'da aracında 1 kilo 876 gram esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
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Malatya'da aracında 1 kilo 876 gram esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Malatya'da aracında 1 kilo 876 gram esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Malatya'da durdurulan bir araçta, 1 kilo 876 gram kubar esrar ele geçirildi.

Malatya'da durdurulan bir araçta, 1 kilo 876 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 1 kilo 876 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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