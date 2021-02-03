Malatya'da aracın çarptığı yaralı kurt tedavi altına alındı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan kurt, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç, Malatya-Kayseri kara yolunun Akçadağ mevkisinde yola çıkan bir kurda çarptı.

Yoldan geçen sürücüler, ön ayakları kırılan ve yol ortasında kalan kurdu görünce durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen veteriner hekim tarafından uyutulan kurtun tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen