Malatya'da aracın çarpması sonucu yaralanan kurt tedaviye alındı
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Malatya'da aracın çarpması sonucu yaralanan kurt tedaviye alındı

04.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:43
Malatya'da aracın çarpması sonucu yaralanan kurt tedaviye alındı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan kurt, Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Hayvan Kısırlaştırma Merkezi'nde tedaviye alındı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan kurt, Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Hayvan Kısırlaştırma Merkezi'nde tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, Malatya-Kayseri kara yolunun Akçadağ ilçesi mevkisinde sürücüsünün kimliği ile plakası henüz belirlenemeyen araç yola çıkan kurda çarptı.

Yoldan geçen sürücüler tarafından yaralı bulunan kurt, Malatya Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Hayvan Kısırlaştırma Merkezi'ne götürüldü.

Merkezde veteriner hekimler tarafından bakımı yapılan kurdun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Merkezin sorumlu veteriner hekimi Sadık Özelçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkeze getirildiğinde kurdun birçok yarasının bulunduğunu, kanamaları durdurmak için tedavi uyguladıklarını belirtti.

Antibiyotik ve serum verdikleri kurdu gözetim altında tuttuklarını ifade eden Özelçi, "Tedavisi bittiği zaman doğaya salacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Okan Coşkun

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