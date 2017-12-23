Malatya'da Araç Yangını

Malatya'da bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Yakınca Mahallesinde park halindeki bir otomobilin ön kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti.



Yangında maddi hasar oluşurken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA