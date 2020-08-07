Malatya'da araç içerisinde silahla vurulan 1 kişi yaralandı Malatya'da tartıştığı kişi tarafından araç içerisinde tabanca ile bacağında vurulan 1 kişi yaralandı.

Malatya'da tartıştığı kişi tarafından araç içerisinde tabanca ile bacağında vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesine Bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; Nakkaş Sokakta meydana gelen olayda Y.S. (38) ile M.A. ticari bir araç içerisinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.S., M.A. tarafından tabanca ile açılan ateş sonucunda bacağından yaralandı. Araçtan indirilen yaralı şahıs bölgede devriye gezen polis ekiplerine sığınarak durumu anlatması üzerine olay yerine çağrılan ticari taksi ile Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.S. buradaki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, olayın şüphelisi ile birlikte 1 kişi İnönü Caddesi üzeri eski belediye önünde bir araçta yakalandı.

Ekipler araçta detaylı inceleme yaparken, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet tabanca ele geçirildi.

Olayın şüphelisi M.A. ile olay esnasında araçta bulunan diğer bir kişinin ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA