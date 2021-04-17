Malatya'da Anneler Günü için yarışma düzenlenecek
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Malatya'da Anneler Günü için yarışma düzenlenecek

Malatya'da Anneler Günü için yarışma düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da Battalgazi Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla "Hayatı Eve Sığdıran Annem ve Ben" konulu video yarışması düzenleyecek.

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Malatya'da Battalgazi Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla "Hayatı Eve Sığdıran Annem ve Ben" konulu video yarışması düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 3 kategoride düzenlenecek yarışmanın başvuruları, 19 Nisan Pazartesi günü başlayacak.

"Hayatı Eve Sığdıran Annem ve Ben" konulu video yarışmasının müzik kategorisinde anne ve çocuk müzik eşliğinde dans edip müzik aleti çalarken, istedikleri bir parçayı seslendirecek.

Mutfak kategorisinde yemek, pasta ve börek yaparken çektikleri videoları, resim kategorisinde ise resim, taş boyama, masal anlatımı ve Karagöz-Hacivat oyunu gibi etkinlikler yaparken çekmiş oldukları videoları gönderebilecekler.

Yarışmaya katılmak isteyenler minimum 120, maksimum ise 240 saniyeden oluşan çektikleri videoları, Battalgazi Belediyesine ait "0552 956 95 33" numaralı WhatsApp hattına göndererek, yarışmaya katılım sağlayabilecek.

Yarışmanın jüri üyeleri ise Malatya Valiliği Basın Yayın Müdürü İbrahim Kılıç, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Zafer Kılınçer, Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı, Mecit Şahaplıoğlu Ortaokulu Müdürü Gül Karataş ve resim öğretmeni Beyza İnan'dan oluşuyor.

Yarışmada birinciye çeyrek altın, ikinciye gram altın ve üçüncüye ise kol saati hediye edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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