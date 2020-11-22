Malatya'da anne ile oğlu 1 saat arayla kalp krizinden öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'da anne ile oğlu 1 saat arayla kalp krizinden öldü

22.11.2020 11:21 | Son Güncelleme: 22.11.2020 11:24
Malatya'da anne ile oğlu 1 saat arayla kalp krizinden öldü

Malatya'nın Darende ilçesinde nikah töreninde oynarken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oğlunun acı haberini alan anne, 1 saat sonra kalp krizi geçirerek vefat etti.

Malatya'nın Darende ilçesinde nikah töreninde oynarken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oğlunun acı haberini alan anne, 1 saat sonra kalp krizi geçirerek vefat etti.

Yenice Mahallesi'nde yakınlarının nikah törenine katılan Mustafa Gürbüz (56), oynadığı sırada aniden rahatsızlanıp yere düştü.

Yakınları tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Gürbüz, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gürbüz'ün vefat haberini alan annesi Nezik Gürbüz (78) de oğluna ait evde 1 saat sonra kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Anne ve oğul Gürbüz, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Öte yandan, Mustafa Gürbüz'ün nihah töreninde oyun oynarken kalp krizi geçirdiği anlar bir yakını tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, Gürbüz'ün oynamayı bıraktığı sırada yere düşmesi görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

İlgili Haberler

Kalp krizinden ölen 13 yaşındaki gencin fenalaştığı anlar kameraya yansıdı
Kalp krizinden ölen 13 yaşındaki gencin fenalaştığı anlar kameraya yansıdı
Son dakika... Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü öldü
Son dakika... Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü öldü
Son Dakika | Pakistan: 'Keşmir'de Hindistan'ın havan saldırısı sonucu 1 asker ile 5 sivil öldü'
Son Dakika | Pakistan: "Keşmir'de Hindistan'ın havan saldırısı sonucu 1 asker ile 5 sivil öldü"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Engin Altay Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Kutsi Fatih Artman Caner Cindoruk
Spor Şenol Güneş Lance Stroll Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kaza Bursa Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da anne ile oğlu 1 saat arayla kalp krizinden öldü - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 11:37:30. #1.15#
title