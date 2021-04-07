Malatya'da alt ve üstyapı yatırımları görüşüldü
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Malatya'da alt ve üstyapı yatırımları görüşüldü

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Malatya'da alt ve üstyapı yatırımları görüşüldü

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Üst Kurul Toplantısında alt ve üstyapı yatırımları görüşüldü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Üst Kurul Toplantısında alt ve üstyapı yatırımları görüşüldü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen AYKOME Üst Kurul Toplantısı'na Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay başkanlık etti. Düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediyesine bağlı ilgili daire başkanları ve şube müdürlerinin yanı sıra ilçe belediye yetkilileri ile altyapı hizmetleri yapan kurum temsilcileri katıldı.

Kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin güçlü olmasının çok önemli olduğunu belirten Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Büyükşehir Belediyesi olarak diğer kurumlarla üstyapı ve altyapı hizmetleri noktasında güzel bir işbirliği örneği sergilendiğini ifade etti.

Altyapı ve üstyapı yatırımlarının görüşüldüğü toplantıda, yapılacak çalışmalarla ilgili olarak kurum yetkilileri fikirlerini ifade ettikten sonra Üst Kurul Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan toplantı sırasında gündemde yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. - MALATYA

Malatya'da alt ve üstyapı yatırımları görüşüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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