Alabora olan balıkçı teknesinde kaybolan kişinin cesedi bulundu
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Alabora olan balıkçı teknesinde kaybolan kişinin cesedi bulundu

08.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:09

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde alabora olan balıkçı teknesinde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde alabora olan balıkçı teknesinde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Dün Dilek Mahallesi Küllümağara mevkisinde Karakaya Baraj Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu suda kaybolan Ercan Kala'yı (35) arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu Kala'nın cesedi kıyıya 100 metre açıkta ve 6 metre derinlikte bulundu.

Kala'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Olay yerine gelen Kala'nın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Olay

Ercan Kala ve Niyazi Gültaş, balık tutmak için tekneyle Dilek Mahallesi Küllümağara mevkisinde Karakaya Baraj Gölü'ne açılmış, gölün dalgalanmasıyla alabora olan teknedeki Gültaş yüzerek kıyıya ulaşırken, Kala suda kaybolmuştu.

İhbar üzerine gölde çalışma başlatan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi kaybolan Kala'ya ulaşamamış, hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle çalışmalara sabaha kadar ara verilmişti.

Alabora olan balıkçı teknesinde kaybolan kişinin cesedi bulundu
Alabora olan balıkçı teknesinde kaybolan kişinin cesedi bulundu
Alabora olan balıkçı teknesinde kaybolan kişinin cesedi bulundu
Alabora olan balıkçı teknesinde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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