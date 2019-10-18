Malatya'da aileler arasında kavga: 5 yaralı

18.10.2019 18:00

Malatya'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay Yeşilyurt ilçesi'ne bağlı Kozluk Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı çıkan taşlı, sopalı kavgada A.E. (46),A.E. (56), A.E. (42) ile H.K. (46),M.K. (54) yaralandı. İhbar üzerine üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayla ilgi başlatılan inceleme sürüyor.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

Kaynak: İHA