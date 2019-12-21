Malatya'da ahır yangını korkuttu
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Malatya'da ahır yangını korkuttu

Malatya'da bir ahırda meydana gelen yangında içeride bulunan hayvanlar kurtarılırken olayda maddi hasar oluştu.

21.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:04
Malatya'da ahır yangını korkuttu

'da bir ahırda meydana gelen yangında içeride bulunan hayvanlar kurtarılırken olayda maddi hasar oluştu.


Malatya'nın ilçesine bağlı Alişar Mahallesi sokak üzerinde bulunan bir ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İçeride bulunan hayvanlar kısa sürede tahliye edilirken, olay yerine kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


İçerisinde samanların da bulunduğu ahırda yaşanan yangın itfaiye ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alınırken yangın sonrası büyük çapta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.


Olayla ilgili jandarma ekipleri de inceleme başlattı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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