Malatya'da ahır yangını

21.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:10

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir ahırda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Alişar Mahallesi'ndeki bir ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına 3 araç ve 9 personelle müdahale etti.

Yangın maddi hasara yol açtı.

Kaynak: AA