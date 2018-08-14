Malatya'da Ahır Yangını

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesinde bulunan bir ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt İlçesi Tepeköy Mahallesinde sabaha doğru Emin Arpacı'ya ait samanlık ve ahırda henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedendenle yangın çıktı.

Arpacı ailesi yangını fark edince, Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alarak hızla söndürdü.

Yangında, ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Hanifi Acar, kurban bakmaya giden vatandaşları, yangın çıkma riski yüksek olan samanlık alanlarına yakın bölgelerde sigara içmemeleri konusunda uyardı.