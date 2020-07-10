Malatya'da ağır tonajlı kamyon kabusu
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Malatya'da ağır tonajlı kamyon kabusu

Malatya'da kazalara neden olan ağır tonajlı kamyonlar mahallenin kabusu oluyor.

Malatya'da ağır tonajlı kamyon kabusu
10.07.2020 17:32 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:38

Malatya'da kazalara neden olan ağır tonajlı kamyonlar mahallenin kabusu oluyor.

Karagöz taş ocağından çıkan yüklü kamyonların zaman zaman Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi üzerinde kaza yapması nedeniyle mahalle halkı tedirginlik yaşıyor. Son olarak geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen feci kazada ağır yaralanan kamyon şoförü Murat Suna kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyonların aşırı tonajlı olmasından dolayı rampa aşağı inerken duramadıklarını belirten mahalleli daha büyük faciaların önüne geçilmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınmasını istiiyor. Yaklaşık 4 yıl öncede yine aynı bölgede aşırı tonajlı bir kamyon duramayarak bir eve çarptığını ve kazada anne ve ile çocuğunun hayatını kaybettiğini hatırlatan mahalleliler, evin çökme tehlikesi nedeniyle kamyonun kaza yaptığı yerden 1 yıl sonra çıkarıdığını kaydetti.

Yavuz Selim Mahallesi sakinleri yetkililerin bir an önce denetimlerini artırarak muhtemel kazaların önlenmesini istediler. Havaların ısınmasıyla birlikte sıcaktan bunalan insanlar balkonlarda bu araçların çıkardığı gürültü ve çevre kirliliğinden dolayı büyük rahatsızlıklar yaşıyor. Ağır tonajlı araçların Fahri Kayahan, Güngör ve Altın Kayısı Yüzakı Caddelerinden hız yaparak kontrolsüz bir şekilde seyir etmeleri vatandaşların aklına denetim eksikliğini getiriyor. Vatandaşlar 155 polis imdat hattına sürekli ihbarda bulunduklarını ve buna rağmen kamyonlarda denetim eksikliği gördüklerini belirtiler. - MALATYA

Kaynak: İHA

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