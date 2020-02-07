Malatya'da ağır hasarlı evler kontrollü yıkıldı
Malatya'nın Kale ilçesinde, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören evler kontrollü yıkıldı.
Malatya'nın Kale ilçesinde, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören evler kontrollü yıkıldı.
Bent Mahallesi'nde Abdulvahap Özbay, Mustafa Taşkıran, Şükren Cengiz ve İlhan Cengiz'e ait iki katlı evler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporu verilmesinin ardından boşaltıldı.
Bölgeye sevk edilen iş makineleriyle, geniş güvenlik önlemleri altında binalar yıkıldı.