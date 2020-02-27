Malatya'da ağır hasarlı evler kontrollü şekilde yıkılıyor
Haberler » Güncel » Malatya'da ağır hasarlı evler kontrollü şekilde yıkılıyor - Haber

Malatya'da ağır hasarlı evler kontrollü şekilde yıkılıyor

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören evler kontrollü şekilde yıkılıyor.

27.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:04
Malatya'da ağır hasarlı evler kontrollü şekilde yıkılıyor

'nın ilçesinde, merkez üssü 'ın ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören evler kontrollü şekilde yıkılıyor.

İlçe merkezinde bulunan Taşbaşı Mahallesinde Naile Ekinci ve Ömer Polat'a ait evler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporu verilmesiyle boşaltıldı.

Güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye sevk edilen iş makineleri ile binalar yıkıldı.

İlçedeki hasarlı binaların yıkım işleminin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler