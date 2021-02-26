Malatya'da Afet Farkındalık Eğitimi verildi

Malatya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Yeşilyurt Belediyesi personellerine ve Yeşilyurt Belediyesi Semt Konakları koordinatörlerine yönelik Afet Farkındalık Eğitimi düzenlendi.

Malatya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Yeşilyurt Belediyesi personellerine ve Yeşilyurt Belediyesi Semt Konakları koordinatörlerine yönelik Afet Farkındalık Eğitimi düzenlendi.

Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, İl AFAD Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Deprem Eğitim ve Similasyon Merkezinde, afet farkındalık eğitimi kapsamında deprem öncesi, deprem esnası ve sonrası yapılması gerekenler, afet ve acil durum toplanma alanları, deprem sonrası ilk 6 saat yapılması gerekenler, AFAD gönüllüsü ve tahliye, yangın önleme ve söndürme ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı gibi konular hakkında eğitimler verildi.

Teorik eğitimin ardından, eğitime katılan tüm personellere yönelik, uygulamalı olarak deprem ve yangın söndürme tatbikatı yaptırılarak personellerin afetlere karşı farkındalığının arttırılması sağlandı.

Eğitim sonrası kursiyerlere Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve İl AFAD Müdürü Mustafa Türker tarafından katılım belgesi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur