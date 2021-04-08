Malatya'da AFAD'dan işitme engelli öğrencilere afetlere hazırlık ve farkındalık eğitimi
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Malatya'da AFAD'dan işitme engelli öğrencilere afetlere hazırlık ve farkındalık eğitimi

Anadolu Ajansı / Bilal Timur - Haberler | Güncel
Malatya'da AFAD'dan işitme engelli öğrencilere afetlere hazırlık ve farkındalık eğitimi

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Akşemseddin İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerine ve öğretmenlerine işaret dili ile afet farkındalık eğitimi verildi.

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Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Akşemseddin İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerine ve öğretmenlerine işaret dili ile afet farkındalık eğitimi verildi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen eğitim programına, 80 işitme engelli öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

AFAD eğitmenleri tarafından işitme engelli öğrencilere deprem öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenler, afet ve acil durum çantası hazırlama, tahliye, afet ve acil durum toplanma alanları konularında bilgi verildi.

AFAD eğitmenlerinin söylediklerini öğretmenler işaret dili ile öğrencilere aktardı.

Eğitimde AFAD tarafından işitme engelliler için özel hazırlanmış görsel içerikli sunum ve videolar izletildi, ardından öğrenci ve öğretmenlere broşürler ve dergi dağıtıldı.

AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve onların afet ve acil durum risklerine karşı bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılmasını sağlamak üzere engelli öğrencilere eğitimler verdiklerini belirterek, "Bizler normalde enkaz altında canlı ararken, 'Sesimizi duyan var mı?' dediğimizde bire bir tepki alıyoruz. Ancak işitme engelli çocuklarımızdan böyle bir tepki alamayacağımız için titreşim bittiğinde çocuklarımızdan belirli aralıklarla sesle ya da taşla ve sert bir cisimle bir yerlere vurarak ses çıkarmalarını istiyoruz. Biz AFAD olarak engelleri kaldırmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

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