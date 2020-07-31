Malatya'da acemi kasaplar hastaneleri doldurdu
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Malatya'da acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Malatya'da acemi kasaplar hastaneleri doldurduMALATYA'da, kurban kesimi sırasında, hayvanlardan aldıkları darbelerle ve bıçakla yaralananlar, hastanelere akın etti.

31.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 31.07.2020 11:29

Malatya'da acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

MALATYA'da, kurban kesimi sırasında, hayvanlardan aldıkları darbelerle ve bıçakla yaralananlar, hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde birçok kişi, kurban kesim yerlerinde hayvanlarını kesti. Kesim sırasında hayvan darbeleri ve bıçakla kendisini yaralayanlar da oldu. Acemi kasaplar, yakınları tarafından ya da çağrılan ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedavi oldu. Kesim yaptığı sırada kurbanlığın kaçmaya çalışması esnasında bıçağı eline saplayan ve ardından tedavi için hastaneye gelen Mehmet Aybek, Kendimi kestim, kasap değilim, acemilik işte. Bıçak denk geldi, ufak kesik oluştu. Çok şükür bir şey olmadı dedi.

Malatya'da acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Kaynak: DHA

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