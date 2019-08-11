MALATYA'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU

11.08.2019 15:18

Malatya'da, kurban kesimi sırasında, hayvanlardan aldıkları darbeler ve bıçakla yaralananlar, hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, birçok kişi kurban kesim yerlerinde hayvanlarını kesti. Kesim sırasında hayvan darbeleri ve bıçakla kendisini yaralayanlar oldu. Acemi kasaplar, yakınları tarafından ya da çağrılan ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedavi oldu.

Kaynak: DHA