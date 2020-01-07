Malatya'da 95 bandrolsüz kitap ele geçirildi
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Malatya'da 95 bandrolsüz kitap ele geçirildi

Malatya'da polis ekipleri, kitap evlerinde yaptığı denetimlerde 95 bandrolsüz kitap ele geçirdi.

07.01.2020 19:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:46
Malatya'da 95 bandrolsüz kitap ele geçirildi

'da ekipleri, kitap evlerinde yaptığı denetimlerde 95 bandrolsüz kitap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte faaliyet gösteren kitap evlerine İl Denetim Komisyonunun katılımıyla denetim yapıldı.

Denetimde, kitap evlerinde ele geçirilen 95 bandrolsüz kitaba el konuldu. Söz konusu kitapların ele geçirildiği iş yeri sahipleri hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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