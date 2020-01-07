Malatya'da 95 bandrolsüz kitap ele geçirildi
Malatya'da polis ekipleri, kitap evlerinde yaptığı denetimlerde 95 bandrolsüz kitap ele geçirdi.
Malatya'da polis ekipleri, kitap evlerinde yaptığı denetimlerde 95 bandrolsüz kitap ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte faaliyet gösteren kitap evlerine İl Denetim Komisyonunun katılımıyla denetim yapıldı.
Denetimde, kitap evlerinde ele geçirilen 95 bandrolsüz kitaba el konuldu. Söz konusu kitapların ele geçirildiği iş yeri sahipleri hakkında işlem başlatıldı.