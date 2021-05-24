Malatya'da 9 araçlı zincirleme kaza: 21 yaralı
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Malatya'da 9 araçlı zincirleme kaza: 21 yaralı

Malatya'da 9 araçlı zincirleme kaza: 21 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait araç dahil 9 aracın çarpıştığı zincirleme kazada, 21 kişi yaralandı.

MALATYA'da, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait araç dahil 9 aracın çarpıştığı zincirleme kazada, 21 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Malatya- Kayseri yolunda meydana geldi. Turgut Özal viyadüğünde aynı yöndeki servis minibüsü, otomobil, hafif ticari araç ve İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait araç dahil 9 araç çarpıştı. Zincirleme kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 21 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre durma noktasına gelen ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. 


Malatya'da 9 araçlı zincirleme kaza: 21 yaralı
Malatya'da 9 araçlı zincirleme kaza: 21 yaralı
Malatya'da 9 araçlı zincirleme kaza: 21 yaralı
Malatya'da 9 araçlı zincirleme kaza: 21 yaralı
Malatya'da 9 araçlı zincirleme kaza: 21 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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