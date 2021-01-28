Malatya'da 800 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
28.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:30
Malatya'da 800 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Malatya'da 800 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, merkez Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde sahte içki üreterek satış yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin evi ve eklentilerinde arama yaptı.
Aramada, 800 litre sahte şarap, 2 kaynatma kazanı ve 1 damıtma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine