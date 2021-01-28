Malatya'da 800 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
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Malatya'da 800 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

28.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:30
Malatya'da 800 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Malatya'da 800 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Malatya'da 800 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, merkez Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde sahte içki üreterek satış yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin evi ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, 800 litre sahte şarap, 2 kaynatma kazanı ve 1 damıtma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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