Malatya'da 80 kişiye sokağa çıkma cezası
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Malatya'da 80 kişiye sokağa çıkma cezası

14.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:47
Malatya'da 80 kişiye sokağa çıkma cezası

Malatya'da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 80 kişiye ceza uygulandı.

Malatya'da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 80 kişiye ceza uygulandı.

Polisin il genelinde yaptığı denetlemelerde son 24 saatte sokağa çıkma ihlali yapan 80 kişiye de 72 bin TL ceza yazıldı. Diğer yandan, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında da denetimler devam ediyor. Polis sorumluluk alanında son 24 saatte yapılan denetimlerde, maske takmayan 5 kişiye toplam 4 bin 500 TL ceza kesildi.

Malatya'da, korona hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan ve yurda yerleştirilen 71 kişi bulunuyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
NUR: bu ne ya geçim derdi bir yandan psikolojımız mahvoldu kısıtlama bir yandan bıktık
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