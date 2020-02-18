Malatya'da 8 kişiye bahis gözaltısı

18.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:21

Malatya'da, yasa dışı bahis oyunundan 8 zanlı gözaltına alındı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM) suçuna yönelik projeli çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, Malatya'da yurt dışı kaynaklı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve para transferlerine aracılık ettiği iddia edilen 8 şüpheli yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.



Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - MALATYA

Kaynak: İHA