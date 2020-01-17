Malatya'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
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Malatya'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya'da yasa dışı yollardan yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

17.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:12
Malatya'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

'da yasa dışı yollardan yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçesi Kömürhan Köprüsü'ndeki yol kontrol noktasında durdurulan iki yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi.

Ekipler, yurda yasa dışı yollardan giren Afgan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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