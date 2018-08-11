Malatya'da 8 Büyüklüğünde Depreme Dayanıklı, Altın Kaplamalı Akıllı Bina (1)

MALATYA'da 8 büyüklüğündeki depreme dayanıklı 24 ayar altın kullanılan saray görünümünde süper lüks akıllı bina inşa edildi.

Hacı Abdi Mahallesi'nde yapımına 4 yıl önce başlanan 4 katlı binanın dekorasyonunda 24 ayar altın kullanıldı. İnşa edilen akıllı binanın yapımının tamamlanmasına sayılı günler kala almak için taleplerin arttığı belirtildi. Binanın yapımında dış süs boyasından, içindeki musluğuna kadar altın kullanıldı. Musluk, kapı kolları, lavabo boruları, dolap ile çekmece tutacakları, sabun kapları, lamba tuşu ve evin birçok eşyasında 24 ayar altın kullanıldı. Saray mahiyetinde tasarlanan ve inşa edilen bina, aynı zamanda 'akıllı ev' olarak biliniyor. Yüz tanıma ile ana kapı açılıyor, parmak tanıma sistemiyle de kendi evinin kapısı açılıyor. 1 dairesi 185 metrekare olan lüks ev, 3 milyon liradan, 4,5 milyon liraya kadar satılıyor. 2 ay içerisinde tamamen bitmesi planlanan ve şimdiden satışı için yoğun talep gören ev, mahalleliler tarafından 'kimin alacağını' meraklı gözlerle bekliyor.

KENT MERKEZİNDEN UZAK

Bina sorumlusu Özgür Şahin (37), kent merkezinde yakın ve şehir gürültüsünden uzak olduğu için binayı buraya yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yatırımcımız Malatyalı olduğu için önce böyle kültürel mirası Doğu Anadolu'da olmayan bir şeyi Malatya'mıza kazandırmak istediği için yaptı. Ev tamamen saray edasında yapılmıştır. Tavan ve duvar işlemelerinde altın yaldız, mobilya işlemelerinde 'altın yaprak' diye tabir edilen altın barak kullanılmıştır. Altın varak mobilyalarda kullanıldı. Kapı kolları ve musluklarda 24 ayar altın kaplamadır. Normal standart dairelerimiz 3 milyon, dubleks dairelerimiz 4.5 milyon, yatırımcımızın yaptığı kampanyaya istinaden ilk 2 dairemiz 1,5 milyon liradır. Yoğun bir talep var, kalkın talebi var fakat yaklaşmaları biraz çekimser yaklaşıyorlar. Altın olduğunu duyan mahalleli konuşmaya başladı. Bina saray edasında olsun diye altın tercih ettik."

ETKİLİ GÜVENLİK SİSTEMİ

Binanın yapımına 4 yıl önce başladıklarını belirten Şahin, "Avizelerde kristal malzeme kullanıldı. Kapılarımızda da 24 ayar altın kaplamanın yanı sıra kristal malzemeye önem verilmiştir. Sadece boya çalışması 2,5 yıl sürdü. Tavan işlemeleri bir ressamın çalışma hassasiyetiyle yapıldı. Duvarlardaki boyalarımız özel İtalyan boyalardır. Yerdeki parkelerimiz dışarıdan gelmektedir. Yerdeki yer panolarımız yine İspanyol'dur. Hem Türk, hem yabancı malzemeler kullanılmıştır yapıda. Evler 3+1'den oluşuyor normal standart dairelerimiz 185 metrekaredir. Binayı inşa eden ekip, yurt dışı ve İstanbul'dan gelen ekip dizayn etmiştir. Dizaynını yurt dışında saray çalışması yapan ekip yapmıştır burada ve binan her tarafında komple bir alarm sistemi var. Güvenlik sistemimiz çok etkilidir. Dıştan başlayıp içeriye doğru genel merkezi bir güvenlik sistemimiz vardır. Çelik kapılarımız özellikle çok sağlam malzemelerden yapılmıştır. Mobilya ve işlemelerde aynı. Kapılar parmak okuma sistemine sahiptir" dedi.

Binanın yapım aşamasında kullanılan malzemelerin piyasada kullanılan malzemelerden kat kat fazla olduğunu belirten Şahin, minimum 8 şiddetindeki depreme dayanıklı olduğunu söyledi. - Malatya