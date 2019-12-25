Malatya'da 775 litre sahte içki ile ele geçirildi
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Malatya'da 775 litre sahte içki ile ele geçirildi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 775 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

25.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:15
Malatya'da 775 litre sahte içki ile ele geçirildi

'nın ilçesinde düzenlenen operasyonda 775 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kozluca Mahallesi'nde sahte içki üretimi ile satış yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce tespit edilen adrese düzenlenen opersyonda 775 litre sahte içki, 2 kumar makinesi, bin paket kaçak sigara ele geçirildi. İçki ve diğer malzemelere el koyan jandarma, ismi açıklanmayan bir şüpheliyi de gözaltına aldı.


Kaynak: DHA
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