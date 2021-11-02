Malatya'da 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

MALATYA'da polis tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi 7 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timi Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.