Malatya'da 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Malatya'da 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Malatya'da 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

MALATYA'da polis tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi 7 kişi tutuklandı.

MALATYA'da polis tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi 7 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timi Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Malatya'da 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri
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