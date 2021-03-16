Malatya'da 66 bin kaçak makaron ele geçirildi
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Malatya'da 66 bin kaçak makaron ele geçirildi

16.03.2021 20:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:06
Malatya'da 66 bin kaçak makaron ele geçirildi

Malatya'da 66 bin 400 adet makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 66 bin 400 adet makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışması neticesinde, bir şahsın güneydoğu illerinden gümrük kaçağı makaron getirerek, kentte sattığı belirlendi.

Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 66 bin 400 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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