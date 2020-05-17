Malatya'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı Malatya'nın Darende ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, getirilen istisnayla bugün yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, getirilen istisnayla bugün yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürüyüş yaptı, bazıları da evlerinin önünde oturmayı tercih etti.

Zehra Akçay (67), AA muhabirine yaptığı açıklamada, istisna sayesinde ikinci defa sokağa çıktığını söyledi.

Yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Akçay, yürüyüş yaptığını sonra da Somuncu Baba Türbesini ziyaret ettiğini belirtti.

Kaynak: AA