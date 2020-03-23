Malatya'da 65 yaş üstüne sıkı takip
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Malatya, Zabıta, Polis, 3. Sayfa

Malatya'da 65 yaş üstüne sıkı takip

Malatya'da polis ve zabıta ekipleri sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü vatandaşlara uyarıda bulundu.

23.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:55
Malatya'da 65 yaş üstüne sıkı takip

Malatya'da polis ve zabıta ekipleri sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü vatandaşlara uyarıda bulundu. Uyarılara uymayan bazı vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

Malatya'da polis ve zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı. 65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkmalarının yasaklanmasın ardından polis kimlik kontrolünde bulunuyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları yasaklandı.

Yasakların başlamasıyla polis ve zabıta ekipleri cadde ve sokaklarda devriyelerini sıklaştırdı. Sokakta şüphelendikleri kişilerin kimliklerini kontrol eden ekipler 65 yaş üstü olan vatandaşları uyararak evlerine gitmelerini istedi. Yaşları 65 altı olan vatandaşlara da durumu anlatan ekipler, hem kendi hem de diğer vatandaşların sağlığı için işleri acil değilse dışarıya çıkmamalarını isterken, ekipler polis araçların hoparlörlerinden 'Evde kal, hayatta kal' şeklinde sık sık anonslar yaptı. Öte yandan, sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü bazı vatandaşlara 392 lira cezai işlem uygulandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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