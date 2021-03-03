Malatya'da 65 litre sahte içki ele geçirildi
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Malatya'da 65 litre sahte içki ele geçirildi

03.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:10
Malatya'da 65 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 65 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen operasyonda 65 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucunda, Arapgir ilçesi Onar Mahallesi'nde sahte alkol imalat ve ticareti yapıldığı tespit edildi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ev ve eklentilerinde yaptığı aramada 65 litre kaçak içki, şişelere yapıştırılmak üzere hazırlanan 900 şarap tanıtım etiketi ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Ç. ve E.Ç. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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