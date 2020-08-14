Malatya'da 63 kök Hint keneviri ele geçirildi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda 63 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda 63 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesinde bir kişinin kenevir yetiştirdiğini belirledi.

Şüphelinin evinde ve bahçesine yapılan aramada 63 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA