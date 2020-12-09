Malatya'da 62 kişiye sokağa çıkma ihlali cezası
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Malatya'da 62 kişiye sokağa çıkma ihlali cezası

09.12.2020 10:56 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:01
Malatya'da 62 kişiye sokağa çıkma ihlali cezası

Malatya'da polis, 48 saatte sokağa çıkan 62 kişiye sokağa çıkma cezası kesildi.

Malatya'da polis, 48 saatte sokağa çıkan 62 kişiye sokağa çıkma cezası kesildi.

Polisin yaptığı denetlemelerde, son 48 saatte sokağa çıkma ihlali yapan toplam 62 kişiye de 55 bin 800 TL ceza yazıldı.

Polis sorumluluk alanında son 48 saatte yapılan denetimlerde, maske takmayan 26 kişiye toplam21 bin 60 TL, sigara içen 4 kişiye 3 bin 600 TL ceza kesilirken, izolasyon ihlali yapan 1 kişi de evine yönlendirildi.

Malatya'da, korona hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan ve yurda yerleştirilen 2 kişi bulunuyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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