Malatya'da 60 bin 569 hektar arazi toplulaştırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya'da 60 bin 569 hektar arazi toplulaştırıldı

18.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:02
Malatya'da 60 bin 569 hektar arazi toplulaştırıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Malatya'da 2020 yılında 60 bin 569 hektar arazinin toplulaştırıldığını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Malatya'da 2020 yılında 60 bin 569 hektar arazinin toplulaştırıldığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2020 yılında Malatya'da yürütülen çalışmalara işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Malatya ilimizde 2020 yılında 3 adet projede toplam 132 bin 824 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 60 bin 569 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. Devam eden çalışmalarla 17 bin 112 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedefleniyor. Ayrıca çalışmalar kapsamında, sınırların düzeltilmesi, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri yapılıyor."

DSİ Genel Müdürü Yıldız, Elazığ ve Malatya'da 1 Ocak 2020 tarihinden bu güne kadar 5 proje dahilinde 87 bin 543 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 30 bin 280 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Alişan Öykü Çelik Cansu Dere Hakan Taşıyan
Spor Neymar Erol Bulut Çağdaş Atan Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Adana Karar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da 60 bin 569 hektar arazi toplulaştırıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 15:06:16. #1.15#
title