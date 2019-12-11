Malatya'da 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

11.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:12

Malatya'da hakkında iki ayrı suçtan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Huzur" ekibi, Şehit Polis Fuat Bozkurt Çocuk Parkı civarında yaptığı uygulamada durumundan şüphelendiği M.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancayla ait şarjöre basılı 9 fişek ele geçirilirken, GBT kontrolünde Malatya Ağır Ceza Mahkemesince "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma" Hilvan İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan" arandığı ve her iki suçundan toplam 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

M.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA